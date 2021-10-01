Италия

Футболист рассказал о своем переезде в Неаполь.

Полузащитник английского Фулхэма, ныне выступающий за Наполи на правах аренды, Андре Замбо-Ангисса рассказал, почему принял предложение от неаполитанцев.

"Я сразу понял, что Неаполь будет для меня правильным выбором, потому что я сразу почувствовал доверие. Это топ-клуб. Когда предложение поступило, я не думал дважды, чтобы его принять. Пока что я не думаю над тем, что я в аренде. Мне интересно играть: время покажет, достоин ли я переехать сюда на постоянной основе.

После Лиги Европы Лучано Спалетти сказал, что нужно сосредоточиться на матче чемпионата против Фиорентины. Эта игра будеет очень важной для нас, ведь мы хотим искупить свою вину перед фанами. Что касается Лиги Европы, то осталось много игр, и квалификация все еще возможна, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными", — сказал Замбо-Ангисса.

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