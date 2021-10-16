Италия

Football.ua вспомнил, как Наполи выигрывал золото в сезонах 1986/87 и 1989/90.

Пожалуй, ни одна команда топ-5 чемпионатов Европы не удивила на старте сезона равносильно Наполи. После семи туров "партенопеи" имеют в чемпионате стопроцентный результат и всерьёз рассчитывают на Скудетто.

Успех команды Лучано Спалетти может стать третьим в истории клуба с Юга Италии — ранее неаполитанцы брали золото в 1987-м и 1990-м годах, когда в их атаке солировал великий Диего Армандо Марадона. Что ж, чем не повод вспомнить те великие для Неаполя годы?

Первое Скудетто

Тот сезон стал настоящим триумфом для клуба, который до того на протяжении 60-летней истории выиграл разве что 2 Кубка Италии (хотя и то в те годы очень ценилось) и Серию B.

2 года назад в Италию перебрался Марадона, который уже успел стать идолом неаполитанских трибун. Президент клуба Коррадо Ферлайно выложил за аргентинца 12 миллионов долларов, что на тот момент было немыслимым рекордом. К тому же, это смотрелось удивительным от такого скромного по тогдашним меркам клуба.

Борьба за Скудетто была не шуточной. Подумать только: первый Наполи взял 42 очка в 30-ти турах (при двух пунктах за игру), второй Ювентус — 39, третий Интер — 38, четвёртая Верона — 36. В наше время это было назвали "хорошей плотностью вверху таблицы".

Был фактор, который добавлял сезону дополнительной символичности: он проходил после мексиканского Мундиаля, который выиграла сборная Аргентины, а Марадона в одном матче забил 2 самых легендарных мяча — "руку Бога" и "гол века". Между ними было всего 3 минуты — так воистину умеют только великие...

Руководил Наполи в те годы Оттавио Бьянки. Человек, которого легко можно назвать самым успешным в истории клуба. Неким символичным моментом перед началом сезона можно было назвать приход из Авеллино полузащитника Фернандо Ди Наполи. Уж не знаем, за футбольные ли качества его брали, или за "правильную" фамилию... если, конечно, тогда клубы заботились о пиаре так, как сегодня.

Уже в первом туре победу неаполитанцами принёс именно гол Марадоны: аргентинец отличился в воротах Брешии — к слову, родного клуба Бьянки. Затем случились две потери очков (с Удинезе и Авеллино), однако свои реальные чемпионские амбиции действующий бронзовый призёр показал в матчах с грандами.

Наполи на выезде обыграл Рому, дома сыграл вничью с Интером, а затем снова в гостях взял верх над Юве — 3:1. Последнюю победу стоит отметить особенно, так как к ней представители Юга и Севера подходили с одинаковым количеством очков (по 12).

К слову, до 73-й минуты в счёте вели именно бьянконери, но затем они небывало посыпались — на мяч Микаэля Лаудрупа своими точными ударами ответили Морено Феррарио, Бруно Джордано (не путать с Джордано Бруно!) и Джузеппе Вольчепина. Представьте себе: обошлось без Бога! Бога Неаполя, разумеется.

Единственное поражение в первом круге "партенопеи" нанесла Фиорентина, благодаря чему на первую строчку временно вырвался Интер, однако Неаполь быстро отыграл гандикап.

Во втором круге Наполи снова обыграл Юве и снова без гола Марадоны — теперь забивали Алессандро Реника и Франческо Романо. Идущему вторым Интеру до этого подопечные Бьянки уступили со счётом 0:1, однако именно нерадзурри подарили "партенопеи" Скудетто.

Вернее, как подарили — не смогли обыграть Асколи, после чего Наполи вышел на матч предпоследнего тура с Фиорентиной уже в статусе чемпиона. Всем было по боку на итоговые 1:1 — Юг Италии пил, пел, гулял и кричал.

В том сезоне команда Оттавио Бьянки выиграла и третий в истории клуба Кубок Италии, в финале разгромив Аталанту со счётом 4:0 по сумме двух матчей. Снова без голов Диего, что помогает развенчать миф о "команде одного человека". Марадона был лидером и лучшим футболистом, но кроме него в команде были и другие классные исполнители.

А вообще, Кубок — это, как говорил классик, совсем другая история.

Золото номер 2

Спустя три года зрители видели на поле уже значительно более зрелую команду. На тренерской скамейке "партенопеи" уже не было ушедшего летом 1989 в Рому Оттавио Бьянки (его заменил Альберто Бигон), а главной звездой на поле оставался Диего Марадона.

Количество же команд успело вырасти до 18 (начиная с розыгрыша 1988/1989, который Наполи не выиграл лишь чудом), а, соответственно, количество туров — до 34.

Главным конкурентом южан стал уже другой клуб из такого ненавистного и богатого Севера — Милан, в составе которого выступало знаменитое голландское трио — Райкард, Гуллит и ван Бастен, ведомые великим Арриго Сакки. По итогу сезона Неаполь опередил соперников на два очка (при все еще двух за победу).

Действующий обладатель Кубка УЕФА и серебряный призёр Серии А начал сезон с минимальных побед над Асколи и Удинезе. В первой очной встрече с главным конкурентом был и вовсе установлен разгром со счётом 3:0 — в первом тайме дубль оформил прекрасный форвард Андреа Карневале, за свою карьеру проигравший сразу в девяти итальянских клубах, а во втором добил "россонери" Марадона.

Кстати, атака Наполи по сравнению с первым золотым сезоном усилилась ещё одним латиноамериканцем — бразильцем Карекой, а также "сардинским барабанщиком" — Джанфранко Дзолой. Хотя сказать, что они стали главными героями решающий матчей — нельзя. В ворота Юве на выезде отличился Массимо Криппа (1:1), а на выезда 2 мяча отправил Марадона, тогда как ещё один — Джованни Франчини.

Милану же и вовсе взял у "партенопеи" полноценный реванш, разгромив их с аналогичным первому кругу счетом 3:0. Впрочем, это не мешало Наполи в последнем туре обыграть Лацио с минимальным счетом благодаря мячу Марко Барони, и тем самым оформить второе и последнее на данный момент Скудетто в истории. Возможно, последнее на 32 года.

Впереди же был новый Мундиаль, в котором Марадона заставил Неаполь болеть против сборной родной страны, да к тому же вывел полумертвую Аргентину в финал. Позже случился еще и сезон 1990/1991, который стал последним для Диего Армандо в главном клубе его жизни (также по его окончанию команду покинул Альберто Бигон), а дополнил он его фотографиями со столицы недружественной нам страны, куда прилетел на игру отдельно от всей команды.

Та команда в ее лучшем виде уже не возвращалась на футбольные поля, но оставила огромный след в истории.