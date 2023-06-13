Італія

Голландець хоче перейти до клубу з Глазго.

Повідомляється, що нападник Аталанти Сем Ламмерс має намір пройти медичний огляд у Рейнджерс в Шотландії.

За даними інформаційного агентства Ansa, угода укладена, і він зробить наступний крок у кар'єрі в середу після проходження медичних тестів.

Це буде повноцінний трансфер вартістю близько 4 мільйонів євро (3,5 мільйона фунтів).

26-річний гравець був підписаний з ПСВ Ейндговен за 8 мільйонів євро влітку 2020 року, але не зміг добре заграти в Серії А.

Він відправлявся в оренду до Айнтрахта, Емполі та Сампдорії, але не забивав багато голів.

Цього сезону Ламмерс провів 33 матчі в Серії А, двічі відзначившись двома результативними передачами.

Аталанта вже знайшла заміну, забравши Мішеля Адопо як вільного агента після завершення його контракту з Торіно 30 червня.

Ламмерс — не єдиний гравець Серії А, який цікавить Рейнджерс, оскільки вони також ведуть перемовини з нападником Кремонезе Сірілем Десерсом.