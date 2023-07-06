Базова дата першого ігрового тижня — 20 серпня.
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06 липня 2023, 00:15
Серія А на своєму офіційному сайті оголосила розклад наступного сезону чемпіонату Італії.
Базова дата стартового туру італійського чемпіонату – 20 серпня. Цього ж дня свої виступи розпочне німецька Бундесліга.
У першому турі можна виділити матч чинного чемпіона Серії А – Наполі, який у гостях зіграє проти Фрозіноне, який став переможцем Серії В.
Перші гучні вивіски Серії А розпочнуться у третьому турі, коли Наполі зіграє з Лаціо, а Мілан у гостях протистоятиме Ромі.