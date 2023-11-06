Італія

Оце так поворот.

Фінський бізнесмен Томас Зілліакус повідомив про бажання купити міланський Інтер. Про це повідомляє Calciomercato.

Колишній топ-менеджер Nokia є власником інвестиційної компанії XXI Century Capital. Він повідомив, що має намір цього чи наступного тижня направити Suning Holdings Group "адекватну пропозицію".

З цього приводу, Зілліакус виступив з заявою.

"XXI Century Capital підписала угоди сумарно на 2,5 млрд. доларів з інвесторами, готовими вкласти кошти в наші проекти. Ми зробимо пропозицію, використовуючи частину цих грошей.

Наші інвестори не мають відношення до футбольного світу. Ми переконані, що Інтер може стати ще більшим клубом, ніж зараз. Це не критика на адресу нинішнього керівництва, там чудові менеджери та тренер. Але нашою метою стане зростання.

Ми хотіли б спеціалізуватися на створенні послуг для вболівальників по всьому світу, щоб збільшити прибутки, а потім зміцнитися на ринку. Наслідком цього стане можливість придбання провідних гравців та вдосконалення і без того сильної команди. Мбаппе перестане бути просто мрією.