Міланський клуб не збирається продавати турецького півзахисника влітку та обговорить новий контракт посеред сезону.
Хакан Чалханоглу, getty images
05 серпня 2026, 10:12
Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу не залишить команду під час поточного трансферного вікна.
Чинний договір турецького хавбека розрахований до літа наступного року, однак розлучатися з гравцем влітку "нерадзуррі" не планують, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо. У клубі розраховують повернутися до обговорення можливої пролонгації угоди ближче до середини сезону — у грудні або січні.
Хакан Чалханоглу захищає кольори Інтера з 2021 року. У минулій кампанії 32-річний футболіст відзначився 12 забитими м'ячами та 7 результативними передачами у 30 поєдинках за міланський колектив у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Чалханоглу залишить Інтер вільним агентом наступного літа.