Італія

Міланський клуб не збирається продавати турецького півзахисника влітку та обговорить новий контракт посеред сезону.

Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу не залишить команду під час поточного трансферного вікна.

Чинний договір турецького хавбека розрахований до літа наступного року, однак розлучатися з гравцем влітку "нерадзуррі" не планують, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо. У клубі розраховують повернутися до обговорення можливої пролонгації угоди ближче до середини сезону — у грудні або січні.

Хакан Чалханоглу захищає кольори Інтера з 2021 року. У минулій кампанії 32-річний футболіст відзначився 12 забитими м'ячами та 7 результативними передачами у 30 поєдинках за міланський колектив у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Чалханоглу залишить Інтер вільним агентом наступного літа.