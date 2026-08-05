Інше

26-річний Дайсуке Йокота уклав трирічний контракт із шотландським грандом, ставши дев'ятим літнім новачком команди.

Шотландський Рейнджерс офіційно оголосив про підписання 26-річного японського вінгера Дайсуке Йокоти, який перейшов із німецького Ганновера. Гравець уклав контракт на три роки з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Японський футболіст має багатий досвід виступів у різних європейських чемпіонатах. Його шлях на континенті включав кілька ключових етапів: У підлітковому віці переїхав до Німеччини, де виступав за молодіжні команди Айнтрахта (Франкфурт) та Карл Цейсс Єна.

Здобував досвід у латвійській Валмієрі та польському Гурніку (Забже). У 2024 році перейшов до бельгійського Гента. Не зумівши закріпитися в основі, грав в оренді за Кайзерслаутерн та Ганновер. На початку цього літа Ганновер викупив його контракт у Гента за 2 млн євро. Після його успішної оренди під час якого Йокота відзначився 5 голами та 4 результативними передачами.

Сам футболіст не приховує емоцій від переходу до клубу з Глазго:

"Я дуже радий приєднатися до Рейнджерс. Це величезний клуб із фантастичною історією, пристрасними вболівальниками та високими амбіціями, тому я пишаюся цим моментом. Моя мета — допомогти команді досягти успіху цього сезону, і я сподіваюся, що ми зможемо створити разом особливі спогади", — поділився Йокота з клубними ЗМІ.

Перехід Йокоти покликаний посилити атакувальний потенціал команди на флангах. Минулого сезону основними опціями Рейнджерс на цій позиції були Джейді Гассама та орендований у Тоттенгема Майкі Мур, який вже повернувся до лондонського клубу.

У п'ятничному матчі-відкритті Шотландської Прем'єр-ліги проти Данді Юнайтед (1:1) Гассаму замінив Фіндлі Кертіс, який повернувся з оренди в Кілмарноку. Менеджер Дерек МакІннес високо оцінив ігрові якості новачка:

"Дайсуке — це гравець, про якого ми знаємо вже деякий час, і він має якості, які, на нашу думку, дійсно посилять наші атакувальні можливості. У свої 26 років він здобув цінний досвід у низці різних ліг Європи. Він швидкий, прямолінійний і здатний доводити справи до найкращого результату в останній третині поля. Ми продовжуємо зміцнювати команду в ключових сферах", — наголосив керманич.

Завершення угоди щодо Йокоти наразі залежить від міжнародного схвалення та отримання робочої візи. Наразі керівництво Рейнджерс не підтвердило, чи встигнуть залагодити всі формальності до четверга, коли команда зіграє у Польщі перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ягеллонії з Білостока.