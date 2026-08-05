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Європа поступово відколюється від чинного очільника ФІФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наламав дров своїм бажанням комерціалізувати чемпіонат світу, і хоча відмовився в підсумку від цієї ідеї, але довіру з боку великої кількості країн утратив.

Європейці на чолі з УЄФА широким фронтом виступили проти подібних ініціатив, а тепер планують завдати удар у відповідь із прицілом на чергові вибори президента всесвітньої футбольної організації наступного року.

Перед початком чемпіонату світу-2026 підтримка Інфантіно була шаленою й сягала понад 200 голосів із загальної кількості в 211 країну-член ФІФА.

Але тепер Джанні намагається втримати принаймні 106 голосів, щоб розраховувати на більшість під час виборів.

Чимала кількість національних асоціацій через останні події взяли час на роздум, а деякі, як Швейцарія, узагалі вимагають публічного обговорення цих подій та дебатів.

І допоки Європа поступово віддаляється, Інфантіно вирішив провести екстрену зустріч у Марокко із футбольними високопосадовцями, які представлятимуть, переважно, азійські країни.

Як очікується, перемога саме в цьому регіоні може дозволити чинному президенту ФІФА переобиратись (46 членів проти 55 у Європи).

Але й тут не все однозначно — президент Йорданської футбольної асоціації принц Алі аль-Хусейн уже заявив, що деякі тактики завоювання голосів "рівнозначні шантажу".

Також Інфантіно розраховує на підтримку Африки (46 голосів), Океанії (11 голосів) та КОНМЕБОЛ (10 голосів).

Нагадаємо, що вибори президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року в Рабаті.