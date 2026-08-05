Італія

Півзахисник прокоментував своє рішення.

Хорватський центральний півзахисник Лука Модрич цього літа стояв перед важким вибором щодо продовження кар’єри на тлі завершення угоди з італійським Міланом та виступу на чемпіонаті світу-2026 у складі своєї національної команди.

Однак 40-річний виконавець усе ж таки вирішив залишитись у футболці "россонері", і розповів про підстави для такого рішення в останньому інтерв’ю.

"Моєю мрією завжди було перемагати з Міланом. Саме тому я прийшов до цього клубу, а не заради розваги.

Моя мета — здобути з Міланом трофей, нехай це буде скудетто чи щось інше. Саме для цього я тут, і це завжди було моєю місією.

У мене ніколи не було сумнівів щодо поновлення контракту. Я міг би зробити це ще в грудні, але я волів почекати і подивитись, як відреагує моє тіло, і чи залишиться в мене та ж рішучість і пристрасть до футболу", — заявив хорватський виконавець.

У першому сезоні за Мілан Модрич провів 37 матчів, забив два голи та віддав три асисти.