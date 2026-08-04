Італія

"Вовки" пропонують "матрацникам" 17 мільйонів євро.

Захисник мадридського Атлетіко Науель Моліна може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного аргентинця зацікавлена ​​Рома, яка вже давно стежить за футболістом.

Керівництво "вовків" вже зробило пропозицію "матрацникам" у розмірі 17 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Також Рома веде переговори із самим футболістом, обговорюючи особистий контракт.

Минулого сезону Моліна провів 46 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти. Також він відіграв сім матчів за збірну Аргентини на ЧС-2026, з якого дійшов до фіналу, де поступився Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Фулгем відхилив пропозицію Роми у 50 мільйонів євро за Кевіна.