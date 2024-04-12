Італія

У голосуванні захисник випередив ще одного представника Інтера, виконавців із Болоньї, Аталанти, Наполі та Мілана.

Центральний захисник Інтера Алессандро Бастоні був визнаний найкращим гравцем Серії А за підсумками березня, передає офіційний сайт турніру.

У чотирьох турах (27-30), що враховувалися при виборі найкращого гравця місяця, 24-річний італієць взяв участь у 3 матчах "нерадзуррі", провівши на полі 257 хвилин. З Болоньєю на виїзді (1:0) та Емполі вдома (2:0) їм вдалося зберегти свої ворота "сухими". З Наполі колектив Сімоне Індзагі зіграв внічию з рахунком 1:1.

У голосуванні Бастоні протистояли ще один гравець Інтера півзахисник Ніколо Барелла, захисник Болоньї Ріккардо Калафіорі, півзахисник Аталанти Тен Копмейнерс, нападник Наполі Хвіча Кварацхелія і нападник Мілана Рафаель Леау.

Загалом, на рахунку захисника 32 матчі за Інтер у всіх турнірах поточного сезону. Протягом них він відзначився голом і трьома асистами.

У наступному, 32 турі Серії А, Інтер прийматиме Кальярі. Матч відбудеться у неділю, 14 квітня.

Нагадаємо, найкращим тренером чемпіонату Італії у березні визнали керманича Болоньї Тіаго Мотту.