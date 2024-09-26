Італія

До вашої уваги результати матчів 1/16 фіналу Кубка Італії за 25 вересня.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Італії Дженоа приймала на своєму полі Сампдорію.

"Грифони" повели в рахунку вже на 9-ій хвилині завдяки голу Андреа Пінамонті, який красивим жестом підтримав травмованого українця Руслана Маліновського.

Дженоа вдавалося втримувати переможний рахунок до 83-ї хвилини, допоки Боріні своїм голом не повернув паритет на табло.

Наприкінці матчу Сампдорія залишилася у меншості через вилучення Сімоне Романьйолі, проте реалізувати чисельну перевагу "грифонам" не вистачило часу, і долю цього протистояння визначала післяматчева серія пенальті, в якій більш удачливими виявилися гості, які і здобули путівку до наступного раунду.

Дженоа — Сампдорія 1:1 (пен. 5:6)

Голи: Пінамонті, 9 — Боріні, 83

Вилучення: Романьйолі, 90+2

В іншому матчі Чезена пройшла Пізу завдяки єдиному голу Раффаеле Челії.

Піза — Чезена 0:1

Гол: Челія, 54

Удінезе також пробився до наступного раунду Кубка Італії, здолавши Салернітану з рахунком 3:1.

Удінезе — Салернітана 3:1

Голи: Бійол, 20, Лукка, 44, Еккеленкамп, 47 — Сімі, 25