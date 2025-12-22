Італія

У клубі роблять максимальну ставку на гравця.

Перша частина поточного сезону у виконанні італійської Фіорентини навряд чи ввійде до славетних сторінок історії клубу, проте представники Флоренції не полишають сподівань урятувати кампанію вже в новому році.

Для цього, на їхню думку, обов’язковою є наявність у складі італійського нападника Мойзе Кіна.

Потенційні претенденти на трансфер 25-річного виконавця хочуть скористатись ситуацією Фіорентини й запропонувати гравцю більш сприятливі умови для досягнення високих результатів.

Однак "фіолетові" залишаються при своєму — принаймні до завершення сезону жодних розмов про перехід футболіста з контрактом до 2029 році вони не вестимуть.

У поточній кампанії на рахунку Кіна п’ять голів та три асисти за 20 матчів.