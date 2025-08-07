Італія

Італійський клуб хоче взяти данського форварда з правом викупу за 30 мільйонів євро.

Після переходу Беньяміна Шешко до Манчестер Юнайтед, майбутнє Расмуса Гойлунна в клубі опинилося під питанням.

Як повідомляє журналіст Даніеле Лонго, Мілан вступив у контакт із манкуніанцями з приводу можливої оренди данського нападника.

"Россонері" розглядають варіант із правом викупу за 30 мільйонів євро. При цьому фінансові умови трансферу не стануть проблемою — річна зарплата гравця становить чотири млн євро, і Мілан готовий покрити ці витрати.

Контракт Гойлунна з Манчестер Юнайтед чинний до літа 2035 року. У сезоні-2024/25 він провів 52 матчі, забив десять голів і віддав чотири асисти. За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда оцінюється у 35 млн євро.