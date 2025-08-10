Італія

Наставник туринців розповів про підготовку команди після Клубного чемпіонату світу та важливість балансу навантажень.

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор поділився думками щодо фізичної готовності своїх підопічних після участі в оновленому Клубному чемпіонаті світу та пояснив, чому вважає відпочинок необхідним.

"Гравцям потрібен місяць відпустки: я був футболістом, і я це розумію. Я проти напрямку, який приймає футбол. Все починається з гравців. Нам потрібно знайти баланс, тому що зараз це перебільшення. Було три тижні зупинки, а це не кілька і не багато. Гравці відпочивали, не втрачаючи багато з фізичної точки зору", – сказав Тудор.

Тренер також розповів про нинішній тренувальний процес:

"Серпневі ігри різні, тому що за ними стоїть багато роботи. Ми багато працюємо протягом 17-18 днів і, безумовно, буде трохи втоми, це нормально. До початку чемпіонату залишилося два тижні, день за днем ми будемо змінювати навантаження, щоб вони прибули готовими до першого дня. Це мета".

На Клубному чемпіонаті світу Ювентус вийшов з групи, але поступився мадридському Реалу в плей-оф.