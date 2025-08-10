Італія

Головний тренер Комо прокоментував можливість роботи з каталонським клубом.

Головний тренер італійського Комо, ексфутболіст Сеск Фабрегас, поділився думками щодо свого потенційного майбутнього на посаді тренера Барселони. Напередодні товариського матчу з каталонцями, який відбудеться 10 серпня, Фабрегас відповів на запитання журналістів.

"Тренувати Барселону в майбутньому? Майбутнє дуже непередбачуване. Моє життя вже зовсім не схоже на життя гравця. Тепер мені доводиться думати про це цілодобово", — зазначив тренер у коментарі AS.

Сеск Фабрегас очолив Комо влітку 2024 року, і вже зумів вивести новачка Серії А на 10-те місце в підсумковій таблиці чемпіонату.

Як гравець, Фабрегас виступав за Барселону з 2011 по 2014 роки.