Іспанія

"Синьо-гранатові" зіткнулися з фінансовими обмеженнями Ла Ліги.

Воротар Барселони Жоан Гарсія ризикує пропустити старт нового сезону Ла Ліги, повідомляє Marca.

Каталонський клуб не може внести 24-річного голкіпера до заявки через невідповідність фінансовому правилу Ла Ліги "один до одного", навіть якщо Іньякі Пенья залишить команду.

Цього літа "синьо-гранатові" підписали Гарсію з Еспаньола за €25 млн. У минулому сезоні іспанець провів 38 матчів у чемпіонаті Іспанії, у восьми з яких зберіг ворота недоторканними.

Барселона розпочне новий сезон матчем проти Мальорки 16 серпня.

Раніше повідомлялося, що Жоан Гарсія зазнав тиску після переходу в Барселону.