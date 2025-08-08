"Синьо-гранатові" зіткнулися з фінансовими обмеженнями Ла Ліги.
Жоан Гарсія, Getty Images
08 серпня 2025, 13:21
Воротар Барселони Жоан Гарсія ризикує пропустити старт нового сезону Ла Ліги, повідомляє Marca.
Каталонський клуб не може внести 24-річного голкіпера до заявки через невідповідність фінансовому правилу Ла Ліги "один до одного", навіть якщо Іньякі Пенья залишить команду.
Цього літа "синьо-гранатові" підписали Гарсію з Еспаньола за €25 млн. У минулому сезоні іспанець провів 38 матчів у чемпіонаті Іспанії, у восьми з яких зберіг ворота недоторканними.
Барселона розпочне новий сезон матчем проти Мальорки 16 серпня.
