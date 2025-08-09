Іспанія

Іспанський оборонець залишив "блаугранас".

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про відхід центрального захисника Іньїго Мартінеса.

Очікується, що 34-річний іспанець приєднається до Ан-Насра. "Блаугранас" він представляв із липня 2023 року. Тоді оборонець на правах вільного агента залишив Атлетік Більбао.

У 71-му матчі за Барселону Мартінес відзначився трьома голами й шістьма асистами. У 2025 році Іньїго допоміг гранду виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

