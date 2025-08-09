Іспанія

Голкіпер підписав дозвіл на передачу медичних документів до Ла Ліги.

Барселона офіційно повідомила, що Марк-Андре тер Штеген підписав дозвіл, необхідний для передачі Ла Лізі медичного звіту щодо його операції. Внаслідок цього дисциплінарну справу проти гравця закрито, і він негайно поновлений на посаді капітана першої команди.

Це рішення було ухвалено лише через кілька годин після публічної заяви клубу, яка з’явилася на тлі гучного конфлікту між гравцем і керівництвом.

Раніше німецького голкіпера було несподівано позбавлено капітанської пов’язки через суперечку щодо тривалості його відпустки. Тер Штеген нібито відмовився підписати документи, які дозволили б клубу офіційно зареєструвати його відсутність у Ла Лізі, що, у свою чергу, заважало Барселоні звільнити місце в зарплатній відомості та зареєструвати нових гравців.

У відповідь клуб тимчасово усунув тер Штегена від капітанських обов’язків. Проте після підписання відповідного дозволу Барселона підтвердила його повернення до статусу капітана.