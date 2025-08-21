Італія

Нападник залишиться до 2029 року.

Доменіко Берарді уклав новий довгостроковий контракт із Сассуоло, який діятиме до літа 2029 року, про що повідомлено на офіційних сторінках клубу.

31-річний нападник, вихованець команди, дебютував за основу ще в 2011 році й став її символом, провівши більшу частину кар’єри в "зелено-чорних", хоч і мав період у Ювентусі (2013–2015).

На його рахунку вже 400 матчів, 148 голів і 110 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ цікавиться нападником Сассуоло.