Гравець цього літа вже отримав кілька пропозицій.

Французький нападник італійського Сассуоло Арман Лор'єнте за три роки виступів на Апеннінському півострові спрогресував до статусу основного гравця "нероверді".

Тож не дивно, що після сезону в Серії B з 19 голами та шістьма гольовими передачами в 34 матчах за 26-річним виконавцем цього літа прийшли інші клуби.

Рома та Сандерленд мали конкретні пропозиції щодо Лор'єнте, а "чорні коти" навіть просунулись у перемовинах, проте зрештою не зуміли домовитись щодо трансферу.

Після цього до гри долучився турецький Бешикташ, який запропонував 15 млн євро, тоді як вимоги італійців стартують від 20 млн євро.

Також "орли" почали розмови із французом щодо можливого контракту до 2029 року.