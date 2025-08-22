Італія

"Россонері" прагнуть потрапити до топ-4 за підсумками нового сезону Серії А.

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився напередодні матчу 1-го туру італійської Серії А з Кремонезе. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Ми розпочинаємо сезон, і є велика цікавість, навіть з мого боку. Вболівальники дуже важливі, і ми задоволені підтримкою, яку отримали проти Барі. Від нас залежить, чи підтримаємо ми вболівальників своїми виступами та перемогами.

Проти Кремонезе на стадіоні буде ще 75 000 людей, і ми розпочнемо шлях, у якому, в березні, сподіваємося бути в найкращій можливій позиції для досягнення наших цілей у заключній частині кампанії. Завтра буде складний і важкий матч, як завжди буває з першими іграми: ми ще не в найкращій фізичній формі, а трансферний ринок все ще відкритий.

Кремонезе – складна команда, як і всі команди Ніколи; вони дають дуже мало простору. Нам потрібно залишатися зосередженими.