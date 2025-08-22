"Россонері" прагнуть потрапити до топ-4 за підсумками нового сезону Серії А.
Макс Аллегрі, getty images
22 серпня 2025, 18:24
Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився напередодні матчу 1-го туру італійської Серії А з Кремонезе. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".
"Ми розпочинаємо сезон, і є велика цікавість, навіть з мого боку. Вболівальники дуже важливі, і ми задоволені підтримкою, яку отримали проти Барі. Від нас залежить, чи підтримаємо ми вболівальників своїми виступами та перемогами.
Проти Кремонезе на стадіоні буде ще 75 000 людей, і ми розпочнемо шлях, у якому, в березні, сподіваємося бути в найкращій можливій позиції для досягнення наших цілей у заключній частині кампанії. Завтра буде складний і важкий матч, як завжди буває з першими іграми: ми ще не в найкращій фізичній формі, а трансферний ринок все ще відкритий.
Кремонезе – складна команда, як і всі команди Ніколи; вони дають дуже мало простору. Нам потрібно залишатися зосередженими.
Я дуже задоволений хлопцями за їхню готовність працювати та віддавати все заради команди: вони стають справжньою командою. Нам потрібно бути поважливими, бо ми не виходимо на поле з перевагою в два голи лише тому, що нас називають Мілан. Кожен матч буде важким, і тому ми повинні поважати кожного, з ким зіткнемося. Тільки завдяки вірі та щоденній розумовій праці ми можемо досягти наших цілей, бо в чемпіонаті потрібно підтримувати стабільний темп.
Протягом 38 матчів будуть хороші моменти – сподіваюся, багато – але також і складні, до яких ми повинні відноситися спокійно. Рівновага має переважати, і наша мета – грати в Лізі чемпіонів наступного року.
Коли ти у великому клубі, ти повинен відчувати відповідальність працювати, щоб уникнути помилок. Я дуже радий бути тут і працювати над досягненням цієї мети.
Я вважаю, що клуб добре попрацював на трансферному ринку , як з точки зору вхідних, так вихідних трансферів. Щодня всі повністю погоджуються з цілями команди. Однак зараз найважливішим є матч проти Кремонезе, і я дуже задоволений усіма гравцями, які у нас є", — заявив Аллегрі.