Нігерієць найближчим часом стане гравцем "россонері".

Нігерійський нападник Віктор Боніфейс знаходиться за крок від переходу в італійський Мілан з леверкузенського Баєра. Про це повідомляє sempremilan.com.

За інформацією джерела, 24-річний форвард вже прилетів на Апенніни, щоб пройти медогляд та завершити свій перехід в італійський клуб.

Зазначається, що Мілан та Баєр домовилися про трансфер Боніфейса, який повинен перейти в стан "россонері" на правах оренди вартістю 5 мільйонів євро з опцією викупу за 24 мільйони євро. Опція викупу, прописана в орендній угоді, не буде обов'язковою.

Віктор Боніфейс загалом провів за Баєр 61 матч, забив 32 голи та віддав 12 результативних передач. У складі "фармацевтів" нігерієць ставав чемпіоном Бундесліги та володарем Кубку Німеччини.