Італія

Надпотужна стаття 17.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про продаж Хвічі Кварацхелії в ПСЖ. Його слова наводить Corriere della Sera.

"Чому Кварацхелію продали в січні? Тому що його агент погрожував вдатися до статті 17 регламенту ФІФА. Історію потрібно пояснити. Після першого, приголомшливого сезону грузина ми відразу зайнялися переговорами про продовження контракту, збільшивши його зарплату і дійшовши до дуже серйозної суми, адже було очевидно: низький оклад приверне половину світу, готового стелити йому золоті мости. Але його агент, Мамука Джугелі, мав інші плани для себе і гравця.

Він хотів вибити в іншого клубу величезну комісію для себе, а також двозначну зарплату для Квари. В кінці другого року контракту пройшло Євро в Німеччині. Спортивний директор Наполі Манна, генеральний директор клубу Кьявеллі і я, полетіли в Дюссельдорф вирішувати питання з контактом гравця, але Мамука продовжував тягнути час, стверджуючи, ніби колишній спортивний директор Наполі Джунтолі обіцяв йому гроші, які не були виплачені. Брехня – це легко з'ясувалося.

Я повинен був продати його тоді: ПСЖ пропонував понад 200 мільйонів євро за пару Квара-Осімген. Але я пообіцяв Конте утримати їх і не зміг переступити через себе.

Якщо б ми продали тоді цих гравців, я б підписав в Наполі Дьокереша. Але сталося так, як сталося.

Стаття 17? Це стаття, яка дозволяє гравцеві розірвати контракт з клубом після трьох років, виплативши компенсацію, розраховану виходячи з його зарплати і суми, сплаченої за трансфер. Оскільки обидві цифри були низькими, компенсація виявилася б мізерною в порівнянні з вартістю гравця. По суті, цього літа ми втратили б його майже безкоштовно", – сказав Де Лаурентіс.

