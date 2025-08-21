Італія

Українець може переїхати в Неаполь.

Італійський Наполі терміново шукає центрфорварда після того, як стало відомо, що основний нападник команди Ромелу Лукаку через травму довгий час буде поза грою.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, керівництво чемпіонів Італії має дві кандидатури на позицію форварда — Расмуса Гойлунна з Манчестер Юнайтед та Артема Довбика з римської Роми.

Зазначається, що не зважаючи на пріоритетність трансферу саме нападника манкуніанського клубу, неаполітанці вже зробили контрактну пропозицію 28-річному українцю. Мова йде про шестирічний контракт з зарплатнею у три мільйони євро на рік.

Чинна трудова угода українця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його 30 млн. євро.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома виставила на трансфер Довбика.