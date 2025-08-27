Італія

Чемпіон Європи 2020 року повісив бутси на цвях.

Колишній захисник збірної Італії Алессандро Флоренці вирішив завершити кар'єру у віці 34 років. Про це футболіст оголосив у своєму Instagram.

Останнім клубом 34-річного італійця був Мілан, за який він виступав з літа 2022 року. У складі "россонері" він провів 77 матчів, забив три м'ячі та віддав сім асистів.

Також Алессандро виступав за Рому, Кротоне, ПСЖ та Валенсію. На його рахунку 526 офіційних поєдинків, у яких він забив 75 голів та віддав 43 асисти.

На клубному рівні Флоренці ставав чемпіоном Серії А з Міланом, а також вигравав Кубок та Суперкубок Франції з ПСЖ.

На міжнародному рівні Алессандро провів 49 матчів за збірну Італії, разом з якою він став чемпіоном Європи 2020 року. На його рахунку 49 матчів, два забиті м'ячі та три гольові передачі.