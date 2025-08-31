Італія

Клуб досяг домовленості з гравцем щодо особистих умов, залишився фінальний крок для завершення угоди.

Ювентус досяг усної домовленості з Ліллем щодо переходу вінгера Едона Жегрови.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, туринський клуб також погодив із гравцем усі деталі особистого контракту.

Жегрова вже отримав дозвіл вирушити до Турина, щойно Ювентус дасть остаточне зелене світло.

Для завершення трансферу залишається один фінальний етап — офіційне підтвердження з боку Ла Ліги щодо переходу Ніколаса Гонсалеса в Атлетіко, що є частиною загального ланцюга угод.