Франція

Гравець раптово виявляється нікому непотрібним.

Французький Лілль кілька сезонів поспіль перебуває на видноті в європейському футболі, а отже попит на його гравців зберігається стабільно високим.

Однак у контексті косоварського нападника Едона Жегрови ця тенденція спрацьовує не так, як з іншими футболістами.

Минулого літа нині вже 26-річний виконавець заявив "догам", що хоче залишити клуб, і Лілль був відкритий до будь-який пропозицій, проте жоден із клубів не захотів запросити до себе футболіста.

Після цього Едон мав сезон із кількома серйозними травмами, однак, зокрема, італійський Наполі сподівався, що ці негаразди гравця мають лише ситуативний ефект, тому "південці" розмірковували над трансфером.

До перегонів за ходом кампанії долучився також і Марсель.

Проте, коли вже настало літо й час вислуховувати конкретні пропозиції, усі претенденти на Жегрову знову зникли з поля зору.

Дійшло до того, що футболіста відправили тренуватись із молодіжною командою в очікуванні на трансфер, але оскільки станом на сьогодні по нього ніхто не прийшов, то "доги" вирішили повернути косовара назад до основної обойми.

Президент Лілля Олів'є Летанг минулого тижня заявив, що дійсно очікувалось, що Жегрова піде цього літа, але наразі "умови для цього не склались".

Контракт футболіста завершується наступного літа — тоді вже він точно зможе залишити Лілль.

У минулому сезоні нападник провів 21 матч, забив вісім голів та віддав два асисти.