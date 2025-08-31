Іспанія

Мадридський клуб хоче орендувати аргентинця, але Ювентус наполягає на обов’язковому викупі.

Вінгер Ювентуса Ніколас Гонсалес близький до переходу в Атлетіко. 27-річний аргентинець уже погодив умови особистого контракту з мадридським клубом і готовий приєднатися до команди Дієго Сімеоне.

Основним каменем спотикання залишаються умови угоди між клубами. Атлетіко прагне оформити трансфер на правах оренди, тоді як керівництво Ювентуса наполягає на включенні пункту про обов’язковий викуп гравця після закінчення терміну оренди.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, переговори між сторонами тривають, і остаточне рішення очікується найближчим часом.

Минулого сезону 27-річний аргентинець забив 5 голів і зробив 4 асисти у 38 матчах за Ювентус.