Італія

Захисник Наполі пропустить матчі Серії А та старт Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Центральний захисник Наполі Амір Ррахмані отримав м’язову травму та пропустить від двох до чотирьох тижнів. Про це повідомляє Radio Kiss Kiss Napoli.

Пошкодження 31-річний футболіст зазнав 5 вересня у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними Косово та Швейцарії, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:4.

Через травму Ррахмані точно не зможе допомогти Наполі в поєдинках Серії А проти Фіорентини (13 вересня) та Пізи (22 вересня), а також у першому турі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (18 вересня).

Очікується, що оптимістичний сценарій передбачає повернення захисника на поле до матчу 5-го туру Серії А проти Мілана, який відбудеться 28 вересня. У поточному сезоні Ррахмані вже провів два матчі за Наполі, відігравши в кожному з них по 90 хвилин.