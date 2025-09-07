Іспанія

Аргентинський форвард Атлетико Мадрид бачить каталонський клуб ідеальним варіантом для продовження кар’єри.

Форвард Атлетіко Мадрид і збірної Аргентини Хуліан Альварес може змінити клуб у найближчі роки.

Як повідомляє Barca Universal, 25-річний нападник висловив керівництву мадридського клубу бажання перейти до Барселони влітку 2026 року.

Альварес вважає каталонський клуб найкращим варіантом для наступного етапу своєї кар’єри. Контракт аргентинця з Атлетико чинний до 2027 року, тож для здійснення трансферу сторони мають узгодити всі фінансові умови.

Раніше повідомлялось, що Барселона хоче підписати Альвареса на заміну Левандовські.