Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 21 вересня, розпочавшись о 13:30.

У рамках четвертого туру італійської Серії А-2025/26 відбудеться Derby della Capitale — Лаціо "прийматиме" Рому.

НЕДІЛЯ, 21 ВЕРЕСНЯ, 13:30. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Четвертий тур нової кампанії чемпіонату Італії порадує прихильників футболу запеклим столичним дербі. Лаціо вперше з 1996 року зазнав двох "сухих" поразок у стартових трьох матчах сезону Серії А, тож підопічним Мауріціо Саррі є що доводити вболівальникам. Новий-старий керманич "б'янкочелесті" ризикує опинитися під значним тиском у разі невдачі сьогодні.

Лаціо не перемагав Рому в чемпіонаті Італії з березня 2023 року (2Н, 2П; 1:4). Для "б'янкочелесті" це найдовша з 2016-го подібна серія, яка пізніше перервалася на позначці у вісім безуспішних Derby della Capitale. Конкретно під керівництвом Саррі "орли" поступилися "вовкам" у Серії А тільки раз при трьох звитягах і одному нічийному результаті.

"Джаллороссі" ж перебувають в очікуванні свого першого дербі столиці на чолі з Джан П'єро Гасперіні. Лаціо свого сьогоднішнього візаві новий головний тренер Роми раніше двічі здолав з Аталантою, але й двічі поступився, також двічі поділивши з ним очки. Успіх у принциповій дуелі цілком може задати темп кампанії будь-якої команди, але не виключено, що жодна з них поки що не спроможна його досягнути.

За версією betking у той же час трохи більші шанси на здобуття трьох залікових балів у цій недільній дуелі мають підопічні Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.62, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.06. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.11.

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Катальді, Деле-Баширу — Канчельєрі, Кастельянос, Дзакканьї

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Веслі, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле, Ель-Айнауї — Фергюсон

прогноз 1:1

