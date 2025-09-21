Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 21 вересня, розпочавшись о 13:30.
21 вересня 2025, 08:40
У рамках четвертого туру італійської Серії А-2025/26 відбудеться Derby della Capitale — Лаціо "прийматиме" Рому.
[*] — положення команди в турнірній таблиці
НЕДІЛЯ, 21 ВЕРЕСНЯ, 13:30. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Четвертий тур нової кампанії чемпіонату Італії порадує прихильників футболу запеклим столичним дербі. Лаціо вперше з 1996 року зазнав двох "сухих" поразок у стартових трьох матчах сезону Серії А, тож підопічним Мауріціо Саррі є що доводити вболівальникам. Новий-старий керманич "б'янкочелесті" ризикує опинитися під значним тиском у разі невдачі сьогодні.
Лаціо не перемагав Рому в чемпіонаті Італії з березня 2023 року (2Н, 2П; 1:4). Для "б'янкочелесті" це найдовша з 2016-го подібна серія, яка пізніше перервалася на позначці у вісім безуспішних Derby della Capitale. Конкретно під керівництвом Саррі "орли" поступилися "вовкам" у Серії А тільки раз при трьох звитягах і одному нічийному результаті.
"Джаллороссі" ж перебувають в очікуванні свого першого дербі столиці на чолі з Джан П'єро Гасперіні. Лаціо свого сьогоднішнього візаві новий головний тренер Роми раніше двічі здолав з Аталантою, але й двічі поступився, також двічі поділивши з ним очки. Успіх у принциповій дуелі цілком може задати темп кампанії будь-якої команди, але не виключено, що жодна з них поки що не спроможна його досягнути.
За версією betking у той же час трохи більші шанси на здобуття трьох залікових балів у цій недільній дуелі мають підопічні Гасперіні. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.62, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3.06. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.11.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Катальді, Деле-Баширу — Канчельєрі, Кастельянос, Дзакканьї
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Веслі, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Суле, Ель-Айнауї — Фергюсон
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
