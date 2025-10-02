Італія

Тренер Наполі пояснив ситуацію з бельгійським півзахисником.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився щодо стосунків із півзахисником Кевіном де Брюйне. Бельгієць висловив невдоволення заміною в недавньому матчі Серії А проти Мілана, що згодом різко прокоментував наставник. Не дивно, що в пресі одразу з’явилися чутки про конфлікт 34-річного гравця з тренером.

"Де Брюйне прийшов до нас із іншої реальності, якщо порівняти з іншими новачками. Він багато років виступав на найвищому рівні в Манчестер Сіті. Мені немає що сказати, він хороший хлопець і старанно працює.

Я розумію, що він хоче грати, але є заміни. Я прагну до перемог, і якщо заміню когось, то лише на благо команди", — цитує слова Конте Corriere dello Sport.

У середу Наполі здобув перемогу над Спортінгом у Лізі чемпіонів (2:1). Де Брюйне віддав дві результативні передачі на Расмуса Гойлунна.