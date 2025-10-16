Італія

Півзахисник відзначив керманича "Скуадри Адзурри".

Півзахисник туринського Ювентуса Мануель Локателлі висловився про головного тренера збірної Італії Дженнаро Гаттузо. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми могли б досягти більшого, але зараз не час озиратися назад, нам потрібно думати про сьогодення і майбутнє.

Зараз ми, безумовно, почуваємося краще. Тренер привніс багато позитивної енергії, він вірить у мене та хлопців, і я це відчуваю. Я також бачив правильний настрій в роздягальні, наша команда дуже хоче досягти успіху.

Я добре знаю тренера, і його головна риса – він справжній чоловік, він говорить все прямо в обличчя. Це дуже важливо для тренера і дуже добре для нас. Після матчу з Ізраїлем Гаттузо виголосив ще одну чудову промову в роздягальні, ми залишимо її при собі.

Як я вже сказав, він щирий і говорить все прямо в обличчя", – заявив Локателлі.

Раніше Гаттузо зробив емоційну заяву після перемоги над Ізраїлем (3:0) у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.