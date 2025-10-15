Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Емоційна реакція тренера Італії після перемоги над Ізраїлем.

Наставник національної збірної Італії Дженнаро Гаттузо зробив емоційну заяву після перемоги над Ізраїлем (3:0) у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Фахівець наголосив, що готовий залишити рідну країну, якщо його команда не зуміє пробитися на мундіаль.

"Я візьму на себе заслугу, якщо досягну цієї мети, а інакше я поїду з Італії. Я вже живу досить далеко, але готовий поїхати ще далі. Я вже казав, що це мрія — бути тут, і це правда", – заявив Гаттузо після матчу.

Італійці наразі мають 15 очок після шести турів і забезпечили собі місце у плейоф відбору. Проте боротьба за пряму путівку на ЧС практично завершена – Норвегія випереджає Італію на три очки та має суттєво кращу різницю м’ячів.

"Якщо ми опинимося у плейоф, то нам не можна нікого недооцінювати. Футбол змінився, і збірна Італії як ніхто знає, що не можна нікого недооцінювати в матчах на виліт", – застеріг наставник.

Збірна Італії вже двічі поспіль пропускала чемпіонат світу – у 2018 та 2022 роках. Нинішня кваліфікація є вирішальним моментом особисто для Гаттузо.

"Ми багато працюємо, мало спимо, але робимо це, бо коли здобуваємо перемогу, то відчуваємо себе добре. Я повинен подякувати Федерації, президенту та Буффону. Я не очікував, що команда заб’є 16 голів, але це їхня заслуга.", – додав він.

У листопаді Італію чекають завершальні матчі групового етапу – проти Молдови та Норвегії.