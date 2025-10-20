Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 19 жовтня 2025 року.

Мілан у матчі сьомого туру італійської Серії А на своєму полі вирвав перемогу над Фіорентиною (2:1).

Перший тайм команди провели за атакувальної переваги господарів, але без голів.

А от у другому "россонері" спочатку пропустили швидкий м’яч, після чого мали відіграватись. Рафаель Леау в підсумку прийшов на допомогу власній команді, і дублем із голом із пенальті на останніх хвилинах вирвав перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Фіорентина в рамках третього туру італійської Серії А-2025/26:

Мілан — Фіорентина 2:1

Голи: Леау 63, 86 (пен.) — Гоенс 55

Мілан: Меньян, Габбія, Томорі, Павлович, Атекаме (С. Хіменес 57), Річчі, Модрич, Фофана, Бартезагі, Салемакерс (Де Вінтер 90), Леау (Балентьєн 90+3)

Фіорентина: Де Хеа, Марі, Понграчич, Раньєрі, Додо, Ніколуссі Кавілья (Сом 87), Мандрагора (Джеко 88), Фаджолі, Гозенс (Парізі 69), Фацціні (Гудмундссон 70), Кен (Пікколі 77)

Попередження: Атекаме 50, Фофана 60, Томорі 74 – Ніколуссі Кавілья 54, Парізі 85, Раньєрі 88