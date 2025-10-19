Італія

Португалець зрівнює рахунок та реалізує пенальті — підопічні Аллегрі очолюють Серію А.

У п'ятницю, 19 жовтня, на Сан-Сіро відбувся заключний матч сьомого туру Серії А, в якому Мілан приймав Фіорентину. Поєдинок завершився драматичною перемогою господарів з рахунком 2:1.

Першими відзначились гості: на 55-й хвилині Госенс відкрив рахунок і вивів Фіорентину вперед. Команда Стефано Піолі, який цього сезону очолив "фіалок" і вперше грав проти свого колишнього клубу, намагалася втримати мінімальну перевагу.

Однак геройство Рафаеля Леау змінило хід гри. Спочатку португалець зрівняв рахунок потужним ударом з дистанції, а згодом холоднокровно реалізував пенальті на 86-й хвилині, принісши Мілану важливі три очки.

Завдяки перемозі команда Массіміліано Аллегрі тимчасово піднялася на вершину турнірної таблиці Серії А. Для Фіорентини ж ця поразка стала черговим ударом у непростому старті сезону – «фіалки» залишаються в зоні аутсайдерів.

Мілан – Фіорентина 2:1

Голи: Леау 63, 86 (пен.) – Гозенс 55

Мілан: Маньян, Габбія, Томорі, Павлович, Атекаме (С. Хіменес 57), Річчі, Модрич, Фофана, Бартезагі, Салемакерс (Де Вінтер 90), Леау (Балентьєн 90+3)



Фіорентина: Де Хеа, Марі, Понграчич, Раньєрі, Додо, Ніколуссі Кавілья (Сом 87), Мандрагора (Джеко 88), Фаджолі, Гозенс (Парізі 69), Фацціні (Гудмундссон 70), Кен (Пікколі 77)

Попередження: Атекаме 50, Фофана 60, Томорі 74 – Ніколуссі Кавілья 54, Парізі 85, Раньєрі 88