Італія

Італієць очолив туринський клуб.

Лучано Спаллетті призначений головним тренером Ювентуса. За даними Football Italia, 66-річний фахівець став найстаршим наставником в історії "старої синьйори". Попередній рекорд належав іншому італійському тренеру Мауріціо Саррі.

Спаллетті уклав контракт з туринським клубом до літа 2026 року. Це призначення відбулося після звільнення попереднього тренера Ігора Тудора.

На 31 жовтня Ювентус із 15 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. Команда відстає від лідера Наполі на шість балів.

Раніше стала відома зарплата Спаллетті в Ювентусі.