Італійський фахівець зароблятиме 3 мільйони євро на рік.
Лучано Спаллетті, Getty Images
29 жовтня 2025, 18:58
Італійський тренер Лучано Спаллетті, який незабаром очолить Ювентус, отримає зарплату у розмірі 3 мільйонів євро на рік. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, угода з 66-річним фахівцем буде розрахована до літа 2026 року, а також міститиме автоматичну опцію продовження ще на один сезон — до 2027-го — у разі досягнення певних результатів.
Раніше журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв, що сторони вже узгодили всі деталі контракту, а офіційне підписання очікується найближчими днями.
Спаллетті замінить на посаді колишнього головного тренера туринців Ігора Тудора і повернеться до клубного футболу після перерви, протягом якої очолював збірну Італії.