Італія

Італійський фахівець зароблятиме 3 мільйони євро на рік.

Італійський тренер Лучано Спаллетті, який незабаром очолить Ювентус, отримає зарплату у розмірі 3 мільйонів євро на рік. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, угода з 66-річним фахівцем буде розрахована до літа 2026 року, а також міститиме автоматичну опцію продовження ще на один сезон — до 2027-го — у разі досягнення певних результатів.

Раніше журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляв, що сторони вже узгодили всі деталі контракту, а офіційне підписання очікується найближчими днями.

Спаллетті замінить на посаді колишнього головного тренера туринців Ігора Тудора і повернеться до клубного футболу після перерви, протягом якої очолював збірну Італії.