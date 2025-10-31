Італія

Як до цього ставляться фанати "зебр"?

Новоспечений головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився про своє татуювання емблеми Наполі. Його слова наводить Football Italia.

"У кожному місті, я залишав щось особливе. У Неаполі я відчував щось вище, усвідомлюючи красу футболу і те, чого ми досягли – фантастичне і важливе Скудетто. У мене встановився особливий зв'язок з цими людьми. З мого боку це не зміниться.

Сьогодні я здав аналіз крові, і зробив це з іншої правої руки, тому що тут на лівій у мене татуювання, і я не хотів, щоб там щось чіпали. Для мене нічого не зміниться. У мене завжди буде багато друзів у Неаполі. Вони також писали мені. Я повернуся в Неаполь, це місто назавжди залишиться в моєму серці, незалежно від моїх професійних рішень.

Дозвольте мені додати дещо про те, що, говорячи про Наполі, я сказав, що не став би носити форму жодного іншого клубу. Це було сказано в тому сезоні. Звичайно, я сказав президенту Де Лаурентісу, що, якби він відпустив мене, я б не підписав контракт з жодним іншим клубом, як я і зробив.

Справа не в тому, що я повинен припиняти тренерську діяльність через те, що провів сезон в Наполі. Мені довелося прийняти цей варіант на один сезон з поваги до клубу і міста. Але потім я був вільний і міг отримати інший досвід. Ті, хто використовує цю ситуацію для нападок на мене, виривають її з контексту", – заявив Спаллетті.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті увійшов в історію Ювентуса, як найстарший тренер.