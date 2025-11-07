Італія

Новий тренер у аутсайдера Серії А.

Фіорентина оголосила про призначення на посаду головного тренера команди Паоло Ванолі. Про це повідомляє офіційний сайт "лілій".

Зазначається, що трудова угода з 53-річним фахівцем підписана до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Останнім місцем роботи Ванолі був Торіно, який він залишив на початку минулого літа.

На даний момент Фіорентина посідає 20-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 4 очки в після 10 зіграних матчів.