Новий тренер у аутсайдера Серії А.
Паоло Ванолі, getty images
07 листопада 2025, 17:20
Фіорентина оголосила про призначення на посаду головного тренера команди Паоло Ванолі. Про це повідомляє офіційний сайт "лілій".
Зазначається, що трудова угода з 53-річним фахівцем підписана до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Останнім місцем роботи Ванолі був Торіно, який він залишив на початку минулого літа.
На даний момент Фіорентина посідає 20-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 4 очки в після 10 зіграних матчів.