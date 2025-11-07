Команда Альберто Джилардіно змогла порадувати вболівальників.
Ідрісса Туре святкує гол, Getty Images
07 листопада 2025, 23:44
У рамках 11-го туру італійської Серії А Піза здобула мінімальну перемогу над Кремонезе.
Переможця протистояння визначив єдиний гол на 75-й хвилині, автором якого став півзахисник господарів Ідрісса Туре.
Таким чином, фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:0 на користь Пізи.
Піза - Кремонезе 1:0
Гол: Туре, 75
Піза: Шемпер — Караччоло, Канестреллі, Калабрезі — Туре, Ебішер, Акінсанміро (Піччініні, 68), Куадрадо (Леріс, 46) — Вурал (Трамоні, 67), Морео (Марін, 67) — Нзола (Мейстер, 90)
Кремонезе: Аудеро — Терраччано (Йонсен, 90), Баскіротто, Б'янкетті — Барб'єрі, Паєро (Бонаццолі, 77), Бондо, Вандепютте, Фає (Флоріані Муссоліні, 77) — Васкес (Сарм'єнто, 77), Варді
Попередження: Ебішер, Вурал, Марін, Піччініні — Фає, Терраччано