Італія

Хороші новини для "россонері".

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився про майбутній матч з Пармою в рамках 11-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Пулішич відновився і буде доступним: він провів два тренування з командою та перебуває у хорошому фізичному стані. Йому не потрібно багато часу, щоб повернутися у форму, хоча ми поки що не знаємо, скільки ігрового часу він отримає.

Еступіньян та Яшарі набирають обертів, а Рабьо та Хіменес повернуться після міжнародної перерви.

У матчі з Ромою Леан та Нкунку добре проявили себе на позиції центральних нападаючих. Кріс, незважаючи на недостатню фізичну підготовку, зміг добре показати себе у єдиноборствах. Рафі просто потрібно відновити форму.

У нас є кілька варіантів: з Хіменесом ми зможемо розраховувати на більш традиційного центрального нападаючого, але у певні періоди сезону ми можемо грати і без повноцінного гравця штрафного майданчика. Леан та Нкунку здатні грати разом на вістрі атаки.

Як я налагодив оборону? Я просто сказав хлопцям, що ми пропускаємо занадто багато голів. Якщо пропускаєш 50, потрібно забити 150, щоб потрапити до топ-4. Це питання математики, тут особливо нічого не треба вигадувати. І, звичайно, нам потрібно поліпшити реалізацію", – сказав Аллегрі.

Матч між Пармою та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.