Італія

Український півзахисник пропустить гру з Фіорентиною, але новий тренер Дженоа підкреслив повагу до його якостей.

Новопризначений головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував роль Руслана Маліновського у своїй команді та поділився очікуваннями щодо майбутнього українця. Його слова наводить Tuttomercatoweb.

Наставник підкреслив, що цінує Малиновського, проте наголосив, що місце в основі потрібно доводити роботою:

"Руслан точно не вийде на поле у матчі з Фіорентиною. Йому ще потрібно заслужити на місце у старті, хоча я завжди його цінував – навіть коли він був суперником", — сказав Де Россі.

Маліновський пропустить зустріч із Фіорентиною не лише через рішення тренера, але й за спортивними причинами — у нього перебір жовтих карток.

Поєдинок між Дженоа та Фіорентиною відбудеться 9 листопада. Початок матчу — о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, Маліновський — найкращий гравець матчу Дженоа проти Сассуоло.