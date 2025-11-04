Італія

Український півзахисник відкрив рахунок і отримав найвищу оцінку.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський став ключовою фігурою у переможному матчі 10-го туру італійської Серії А проти Сассуоло (2:1). Малиновський відкрив рахунок на 18-й хвилині, а його виступ отримав найвищу оцінку серед усіх гравців матчу – 8.3 за версією статистичного порталу. Водночас портал WhoScored оцінив його гру у 6.2, хоча всі футболісти поєдинку отримали схожі низькі бали (6.0–6.3).

Українець провів на полі 59 хвилин, отримавши жовту картку ще на початку зустрічі. За цей час він завдав один удар (результативний), зробив два навіси (неточні), виконав 28 передач із 25 точними (89%), здійснив 42 дотики, один успішний дриблінг, сім втрат м’яча, три відбори, одне перехоплення та один заблокований удар. Малиновський також виграв чотири з шести боротьб за позицію та один раз порушив правила.

Перемога над Сассуоло стала першою для Дженоа у сезоні Серії А. З шістьма очками команда залишається в зоні вильоту. Гол Малиновського став лише п’ятим для Дженоа у десяти матчах, а загалом генуезці забили шість м’ячів, пропустивши 14.

Нагадаємо, Руслан Маліновський отримав виклик до збірної України на листопадові матчі.