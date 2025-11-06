Італія

Легенда Роми в Генуї.

Колишній керманич римської Роми Даніеле Де Россі став головним тренером Дженоа. Про це повідомляє офіційний сайт "грифонів".

Зазначається, що з 42-річним фахівцем підписано трудову угода до кінця поточного сезону з можливістю продовження ще на один рік.

"ФК Дженоа оголошує про призначення Даніеле Де Россі тренером першої команди. Новий тренер вже зустрівся з гравцями та проведе заплановане тренування сьогодні вдень у спортивному центрі Сіньйоріні", — йдеться в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що Дженоа звільнило Вієйра.