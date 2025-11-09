Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 9 листопада, розпочавшись о 16:00.

У рамках 11-го туру італійської Серії А-2025/26 у Болоньї місцевий однойменний клуб прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 9 ЛИСТОПАДА, 16:00. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ КІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Болонья й Наполі зустрінуться на Стадіо Ренато Даль'Ара після домашніх нічийних результатів на євроарені. Колективу Антоніо Конте в Лізі чемпіонів не вдалося дотиснути німецький Айнтрахт Франкфурт (0:0), а команда Вінченцо Італьяно в Лізі Європи не дозволила норвезькому Бранну скористатися вилученням Харалампоса Лікоянніса, яке сталося на 23-й хвилині.

"Россоблу" в сезоні-2025/26 вдома ще не програвали (3В, 3Н). У чотирьох випадках ворота Лукаша Скорупські залишилися "сухими". Однак варто зауважити, що в ході поточної кампанії настільки солідний суперник на Стадіо Ренато Даль'Ара гостюватиме вперше, і саме Наполі Болонья в домашніх матчах Серії А не перемагала з травня 2019 року (4Н, 2П).

Неаполітанці вперше з моменту призначення Конте не забили в двох поспіль поєдинках усіх турнірів. У той же час Наполі у 18-ти виїзних матчах проти Болоньї у чемпіонаті в XXI столітті своїх уболівальників голами не порадував тільки двічі. Невдача сьогодні ж може позбавити клуб із Неаполя першої сходинки турнірної таблиці Серії А в разі здобуття трьох очок його конкурентами (Інтер і Рома).

Наполі неодноразово не досягав бажаного результату на виїзді в новому сезоні, нещодавно зазнавши чотирьох поспіль поразок, тож нічия була б цілком логічним підсумком сьогодні. Букмекери більше вірять у підопічних Конте. Так, на перемогу Наполі можна поставити з коефіцієнтом 2.60, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.06. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.08.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Гольм, Геггем, Лукумі, Лікоянніс — Фергюсон, Побега — Орсоліні, Одгор, Роу — Кастро

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Гутьєррес — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Гойлунн, Ельмас

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА