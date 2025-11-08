Італія

Команда Аллегрі повела 2:0, але втратила перемогу через помилки в обороні.

Мілан не зміг втримати комфортну перевагу у два голи та поділив очки з Пармою – 2:2 на стадіоні Енніо Тардіні.

Команда Аллегрі швидко взяла гру під контроль. Алексіс Саелемакерс відкрив рахунок точним ударом у нижній кут після пасу Крістофера Нкунку. Згодом бельгієць заробив пенальті, який впевнено реалізував Рафаель Леао – 2:0 на користь Мілана.

Парма не здалася й повернулася у гру ще до перерви – Адріан Бернабе потужно пробив з лівої у дальній кут без шансів для Майка Майняна.

Після перерви господарі повністю перехопили ініціативу. Мілан виглядав розгубленим і дозволяв супернику багато. На 70-й хвилині Енріко ДельПрато зрівняв рахунок ударом головою після подачі Саші Брітчгі – 2:2.

У кінцівці обидві команди могли вирвати перемогу. Саелемакерс і Пулішич мали чудові моменти, але забити не вдалося. Майньян також кілька разів рятував Мілан після ударів Бернабе та дель Прато.

Парма — Мілан 2:2

Голи: Бернабе 45+1, Дельпрато 52 — Салемакерс 12, Леау 25 (пен.)

Парма: Сузукі, Дельпрато, Валенті, Ндіає (Тролло 46), Брітшгі, М. Кейта, Ловік (Валері 68), Соренсен, Бернабе (Ернані 81), Кутроне (Кремаскі 90+1), М. Пеллегріно

Мілан: Маньян, Габбія, Де Вінтер (Атекаме 87), Павлович, Салемакерс, Річчі (Пулішич 70), Модрич, Фофана, Еступіньян (Бартезагі 70), Леау, К. Нкунку (Лофтус-Чік 60)

Попередження: Соренсен 86 — Модрич 70