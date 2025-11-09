Італія

Завершились матчі 11 туру Чемпіонату Італії.

Дженоа зіграла в результативну нічию з Фіорентиною (2:2).

Це був перший матч для обох наставників: легенда Роми Даніеле Де Россі очолив Дженоа, а Паоло Ванолі замінив на тренерському містку Фіорентини Стефано Піолі.

Господарі відкрили рахунок першими — на 15-й хвилині відзначився Естігор. Фіорентина швидко відповіла: Альберт Гудмундссон реалізував пенальті на 20-й хвилині.

Після перерви грифони мали чудову можливість вийти вперед, але Лоренцо Коломбо не реалізував одинадцятиметровий удар.

Гості покарали суперника: Роберто Пікколі забив на 57-й хвилині. Та Дженоа не здалася й відігралася майже одразу. Воротар Фіорентини Давід де Хеа невдало зіграв на виході, Лоренцо Коломбо в падінні пробив у порожні ворота, реабілітувавшись за змарнований пенальті.

Руслан Маліновський пропустив гру через перебір карток.

Дженоа — Фіорентина 2:2

Голи Естігор, 15, Коломбо, 60 — Гудмундссон, 20 (пен), Пікколі, 57

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Френдруп, Торсбю, Мартін (Карбоні, 75) — Еллертссон, Олівейра (Мазіні, 76) — Коломбо (Ехатор, 67)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі (Парізі, 66) — Додо, Мандрагора, -, Зом (Ндур, 75), Фортіні (Віті, 66) — Пікколі (Фацціні, 84), Гудмундссон (Джеко, 75)

Попередження: Мартін, Еллертссон — Понграчич, Раньєрі, Додо

Болонья вдома переграла чинного чемпіона — Наполі (2:0).

Нападник господарів Тейс Даллінга приголомшив суперника, забивши на 50-й хвилині.

За десять хвилин колумбієць Джон Лукумі подвоїв перевагу россоблу.

Болонья сенсаційно долає Наполі й вривається у чемпіонську гонку. Натомість підопічні Антоніо Конте втрачають першу сходинку.

Болонья — Наполі 2:0

Голи: Даллінга, 50, Лукумі, 66

Болонья: Скорупські (Пессіна, 8) — Гольм, Геггем, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Побега (Казале, 81) — Орсоліні (Моро, 81), Одгор (Бернардескі, 61), Роу (Камб'ягі, 46) — Даллінга

Наполі: - — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно (Жезус, 77), Гутьєррес (Олівера, 77) — Ангісса, Лоботка, Мактоміней (Лукка, 85) — Політано (Ланг, 68), Гойлунн, Ельмас (Нерес, 68)

Попередження: Орсоліні — Гойлунн, Ланг, Нерес