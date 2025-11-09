Італія

Прикра втрата очок "россонері".

Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився після нічийного результату з Пармою (2:2) в рамках 11-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми втратили два очки. Після їхнього першого голу ми могли зіграти краще. Проте в другому таймі команда вийшла на поле сонною. Ми не використали свої моменти, але якщо ви ведете за рахунку 2:0 на 46-й хвилині, ви не повинні дозволяти супернику відігратися.

Це питання психології. Вони робили багато передач у штрафний майданчик за рахунку 2:1, а ми повинні були діяти краще.

Леан і Пулішич разом? Вони добре грали разом цього літа. Нам потрібно, щоб Рабьо і всі інші відновилися. Ми були трохи ліниві, важливо було набрати три очки. У матчах з Пізою, Кремонезе і Пармою ми втратили сім очок.

Команда не була згуртованою, ми застрягли в штрафному майданчику. У певні моменти, якщо ти не можеш грати, ти повинен продовжувати боротися і намагатися повернутися в гру.

Позиція Леана? Рафа може грати в схемі з двома нападниками. Ми могли б краще розпоряджатися м'ячем, спокійніше", – сказав Аллегрі.